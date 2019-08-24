В субботу, 24 августа, жители Украины отметили 28-ю годовщину Дня Независимости. В Киеве состоялось множество торжественных мероприятий. Всего в торжественных массовых мероприятиях ко Дню независимости в Киеве, согласно данным Нацполиции, участвовали 50 тыс. человек.

Одним из главных событий дня стал Марш защитников Украины. Шествие собрало тысячи военных ветеранов и волонтеров. К ним присоединились люди, которые пришли поддержать украинских военнослужащих во время марша.

Старт марша из парка Шевченко изначально был запланирован на 11:00, однако, в том числе из-за большого количества участников, его отложили на полчаса.

Как пишет Информатор, колонны военных начали формироваться на улице Владимирской примерно за час до старта — проезжую часть заблаговременно перекрыли. Ветераны через живой коридор выходили из парка Шевченко под непрекращающиеся аплодисменты.

Около 11:30 Марш защитников Украины двинулся в сторону Бессарбской площади. Повсюду, насколько охватывал мог охватить глаз, ветеранов окружали люди, которые так или иначе пытались показать свою признательность за подвиги наших военных. Жители Киева кричали в след военным слова благодарности, хлопали и дарили ветеранам цветы.

Стоит отметить, что шествие было полностью аполитично. Любая символика политических партий была запрещена. Как сообщили ветераны батальона "Айдар", которые также шли в колонне, данная акция в первую очередь направлена на то, чтобы напомнить людям, что в стране продолжаются военные действия. Также, они поблагодарили пришедших людей за теплую встречу и поддержку.

От Бессарабской площади шествие растянулось по всему Крещатику до Майдана Независимости. Там колонны задержались чтобы выстроится вдоль всей площади и аллеи Героев Небесной Сотни. Закончился Марш защитников Украины молебном в Михайловском соборе.

Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины.

Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" на День независимости.

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице в День независимости прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.