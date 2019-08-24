В Киеве "минировали" станцию метро "Майдан Независимости"

В субботу, 24 августа, когда в столице проходят праздничные мероприятия ко Дню независимости, поступило сообщение о минировании станции метро "Майдан Независимости" Станция закрыта на вход и выход. Пересадка на станцию метро "Крещатик" также закрыта на вход и выход.

Как сказано в сообщении КП "Киевский метрополитен", в 18:20 поступил анонимный звонок, в котором сообщили о минировании станции метро.

В сообщении говорится, что также закрыта на вход и выход пересадка на станцию "Хрещатик". На данный момент проводится проверка станции.

На месте дежурят бригада скорой помощи, полиция и пожарная машина. Также работа взрывотехники с собаками.

В 18.40 появилось сообщение о том, что станцию метро и пересадку открыто на вход и выход.

"Проверку закончено. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщило коомунальное предприятие.

Как сообщали Українські Новини, 24 августа в связи с проведением на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) будет введено ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

КП объясняет, что ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Также Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре и на улицах ряда районов из-за мероприятий ко Дню независимости 24 августа.