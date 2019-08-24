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24 серпня 2019, субота, 19:15 14
Події 2019-08-24T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві "мінували" станцію метро "Майдан Незалежності"

У Києві "мінували" станцію метро "Майдан Незалежності"

Київський метрополітен.
Київський метрополітен.

У суботу, 24 серпня, коли в столиці проходять святкові заходи до Дня незалежності, надійшло повідомлення про мінування станції метро "Майдан Незалежності". Станція була закрита на вхід і вихід. Пересадка на станцію метро "Хрещатик" також закрита на вхід і вихід.

Як сказано в повідомленні КП "Київський метрополітен", у 18:20 надійшов анонімний дзвінок, в якому повідомили про мінування станції метро.

У повідомленні говориться, що також закрита на вхід і вихід пересадка на станцію "Хрещатик". На даний момент проводиться перевірка станції.

На місці чергують бригада швидкої допомоги, поліція і пожежна машина. Також робота сапери з собаками.

О 18.40 з'явилося повідомлення про те, що станцію метро і пересадку відкрито на вхід і вихід.

"Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомило коомунальное підприємство.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня в зв'язку з проведенням на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) буде введено обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

КП пояснює, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Також Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі та на вулицях ряду районів через заходів до Дня незалежності 24 серпня.

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