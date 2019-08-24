У Києві "мінували" станцію метро "Майдан Незалежності"

У суботу, 24 серпня, коли в столиці проходять святкові заходи до Дня незалежності, надійшло повідомлення про мінування станції метро "Майдан Незалежності". Станція була закрита на вхід і вихід. Пересадка на станцію метро "Хрещатик" також закрита на вхід і вихід.\r\nЯк сказано в повідомленні КП "Київський метрополітен", у 18:20 надійшов анонімний дзвінок, в якому повідомили про мінування станції метро.\r\nУ повідомленні говориться, що також закрита на вхід і вихід пересадка на станцію "Хрещатик". На даний момент проводиться перевірка станції.\r\n\r\nНа місці чергують бригада швидкої допомоги, поліція і пожежна машина. Також робота сапери з собаками.\r\nО 18.40 з'явилося повідомлення про те, що станцію метро і пересадку відкрито на вхід і вихід.\r\n"Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомило коомунальное підприємство.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 серпня в зв'язку з проведенням на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) буде введено обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.\r\nКП пояснює, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.\r\nТакож Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі та на вулицях ряду районів через заходів до Дня незалежності 24 серпня.