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24 августа 2019, суббота, 14:18 16
Силовые структуры 2019-08-24T14:26:55+03:00
Українські Новини
На аллею Героев Небесной сотни в День независимости приехал водомет

На аллею Героев Небесной сотни в День независимости приехал водомет

Водомет.
Водомет.

Водомет и щиты "Беркута" установлены на аллее Героев Небесной сотни в рамках празднования Дня независимости.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Водомет и щиты установлены рядом с портретами Героев Небесной сотни.

На щитах и на машине нарисованы сине-желтые отпечатки ладоней ладоней детей, спускавшиеся по аллее.

Водомет в рабочем состоянии.

В 11:10 водомет развернулся и уехал из центра Киева. 

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе.

Также Зеленский во время торжественной речи на Шествии достоинства сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.

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