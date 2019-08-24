На аллею Героев Небесной сотни в День независимости приехал водомет

Водомет и щиты "Беркута" установлены на аллее Героев Небесной сотни в рамках празднования Дня независимости.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nВодомет и щиты установлены рядом с портретами Героев Небесной сотни.\r\nНа щитах и на машине нарисованы сине-желтые отпечатки ладоней ладоней детей, спускавшиеся по аллее.\r\nВодомет в рабочем состоянии.\r\nВ 11:10 водомет развернулся и уехал из центра Киева. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе.\r\nТакже Зеленский во время торжественной речи на Шествии достоинства сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.