На аллею Героев Небесной сотни в День независимости приехал водомет

Водомет и щиты "Беркута" установлены на аллее Героев Небесной сотни в рамках празднования Дня независимости.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Водомет и щиты установлены рядом с портретами Героев Небесной сотни.

На щитах и на машине нарисованы сине-желтые отпечатки ладоней ладоней детей, спускавшиеся по аллее.

Водомет в рабочем состоянии.

В 11:10 водомет развернулся и уехал из центра Киева.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе.

Также Зеленский во время торжественной речи на Шествии достоинства сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.