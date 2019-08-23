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23 августа 2019, пятница, 15:26 180
Верховная Рада и партии 2019-08-23T17:00:03+03:00
Українські Новини
Сенсорная кнопка в Раде может вызвать проблемы в принятии решений, - Разумков

Сенсорная кнопка в Раде может вызвать проблемы в принятии решений, - Разумков

Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков заявил, что внедрение сенсорной кнопки в Верховной Раде не предусмотрено законом в то время, как в Раде рассказали, успеют ли установить сенсорные кнопки к первому заседанию нового парламента.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські новини.

"Она сегодня, насколько мне известно, не предусмотрена регламентом Верховной Рады Украины и ее внедрение может вызывать проблемы в принятии решений", - сказал Разумков.

Будущий депутат отметил, что система может иметь проблемы с сертификацией, поскольку она храниться более 12 лет и что она не сможет противодействовать неперсональному голосованию.

Лидер "Слуги Народа" подчеркнул, что партия намерена бороться с неперсональным голосованием путем изменения законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности и лишения полномочий депутата.

Представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук добавил, что депутат будет использовать действующую систему голосования.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский внес законопроект, по которому кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи.

Тем временем КС отменил закон о языковой политике из-за "кнопкодавства" в Раде.

Больше новостей о: кнопкодавство Сенсорная кнопка Дмитрий Разумков

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