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23 серпня 2019, пʼятниця, 14:23 15
Верховна Рада і партії 2019-08-23T16:30:02+03:00
Українські Новини
"Голос" просить Зеленського знімати з депутатів недоторканність і депутатські повноваження за прогули

"Голос" просить Зеленського знімати з депутатів недоторканність і депутатські повноваження за прогули

Політична партія "Голос" просить Президента Володимира Зеленського внести на розгляд Верховної Ради законопроект про зняття депутатської недоторканності і позбавлення депутатів повноважень за прогули.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказав голова партії Святослав Вакарчук, передають Українські Новини.

"Спочатку ми хотіли би звернутися до Президента з вимогою негайно, невідкладно внести законопроект про зміни до Конституції, зокрема, зміни до Конституції у статтях 76, 80 і 81", - сказав він.

зокрема, у партії вимагають зняття депутатської недоторканності, зменшення кількості народних депутатів до 300 чоловік, а також внесення змін до Конституції в частині припинення повноважень депутатів Ради в разі неперсонального голосування і невідвідування ними більше половини засідань однієї сесії без поважних причин.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді: "Слуга народу" займе всі перші ряди.

В "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.
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