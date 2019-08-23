"Голос" просить Зеленського знімати з депутатів недоторканність і депутатські повноваження за прогули

Політична партія "Голос" просить Президента Володимира Зеленського внести на розгляд Верховної Ради законопроект про зняття депутатської недоторканності і позбавлення депутатів повноважень за прогули.\r\nПро це на брифінгу в п'ятницю сказав голова партії Святослав Вакарчук, передають Українські Новини.\r\n"Спочатку ми хотіли би звернутися до Президента з вимогою негайно, невідкладно внести законопроект про зміни до Конституції, зокрема, зміни до Конституції у статтях 76, 80 і 81", - сказав він.\r\nзокрема, у партії вимагають зняття депутатської недоторканності, зменшення кількості народних депутатів до 300 чоловік, а також внесення змін до Конституції в частині припинення повноважень депутатів Ради в разі неперсонального голосування і невідвідування ними більше половини засідань однієї сесії без поважних причин.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді: "Слуга народу" займе всі перші ряди.\r\nВ "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.\r\nТакож обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.