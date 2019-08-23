"Голос" просить Зеленського знімати з депутатів недоторканність і депутатські повноваження за прогули

Політична партія "Голос" просить Президента Володимира Зеленського внести на розгляд Верховної Ради законопроект про зняття депутатської недоторканності і позбавлення депутатів повноважень за прогули.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказав голова партії Святослав Вакарчук, передають Українські Новини.

"Спочатку ми хотіли би звернутися до Президента з вимогою негайно, невідкладно внести законопроект про зміни до Конституції, зокрема, зміни до Конституції у статтях 76, 80 і 81", - сказав він.

зокрема, у партії вимагають зняття депутатської недоторканності, зменшення кількості народних депутатів до 300 чоловік, а також внесення змін до Конституції в частині припинення повноважень депутатів Ради в разі неперсонального голосування і невідвідування ними більше половини засідань однієї сесії без поважних причин.

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