Кабмин создал реестр ветеранов войны

Кабинет Министров создал Единый государственный реестр ветеранов войны.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 14 августа, передают Українськi Новини.

"Итак, сделаны все необходимые шаги для нормативно-правового регулирования разработки реестра - закон, подзаконные акты. Технические требования к техзаданию подготовлены. Следующим является подготовка техзадания, которое должно получить финансовую поддержку наших международных партнеров. После этого состоится разработка и создание IТ-системы реестра", - сказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Документ определяет порядок создания, ведения, доступа к сведениям реестра и порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных для внесения сведений в реестр.

Так, в реестр будет внесена информация о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках "Революции достоинства" и членах их семей.

Он ведется с целью учета таких лиц, реализации льгот и других социальных гарантий и администрирования потребностей.

В реестре будет такая информация: общая информация (имя, фамилия, дата и место рождения), серия и номер паспорта, информация о смерти лица, тип документов, подтверждающих право на льготы, информация о составе семьи, жилье, фактическое использование и объем льгот, группа инвалидности, уровень образования, навыки и опыт работы.

Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Слуга народа" намерена ликвидировать комитет Верховной Рады по делам ветеранов.

Ранее Кабмин ликвидировал Госслужбу ветеранов и участников АТО и создал Госслужбу ветеранов.