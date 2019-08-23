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23 серпня 2019, пʼятниця, 11:36 13
Політика 2019-08-23T13:00:03+03:00
Українські Новини
Російський омбудсмен Москалькова вилетіла до Києва, - ЗМІ

Російський омбудсмен Москалькова вилетіла до Києва, - ЗМІ

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про погодження обміну утримуваними. Про це заявляють російські ЗМІ з посиланням на апарат російського омбудсмена, передає "Інтерфакс" і РБК-Україна.

Як повідомляється, в російському посольстві в Україні підтвердили інформацію про візит Москалькової в Київ, проте ціль візиту не розкривається.

"Так, летить, мета візиту не уточнюється", - заявили в посольстві.

Як повідомляють Українські Новини, російський і український омбудсмени обмінялися списками утримуваних осіб.

28 червня в Мінську (Білорусія) боевики "ЛДНР" передали Україні чотирьох полонених.

Раніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15".

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