Російський омбудсмен Москалькова вилетіла до Києва, - ЗМІ

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про погодження обміну утримуваними. Про це заявляють російські ЗМІ з посиланням на апарат російського омбудсмена, передає "Інтерфакс" і РБК-Україна.\r\nЯк повідомляється, в російському посольстві в Україні підтвердили інформацію про візит Москалькової в Київ, проте ціль візиту не розкривається.\r\n"Так, летить, мета візиту не уточнюється", - заявили в посольстві.\r\nЯк повідомляють Українські Новини, російський і український омбудсмени обмінялися списками утримуваних осіб.\r\n28 червня в Мінську (Білорусія) боевики "ЛДНР" передали Україні чотирьох полонених. \r\nРаніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15".