Освобожденные из плена украинцы прибыли в Киев

В Минске (Белоруссия) боевики "ЛДНР" сегодня передали Украине четверых пленных. Договоренность о передаче удерживаемых в ОРДЛО украинцев была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Как сообщает 112.ua, встреча украинцев в аэропорту состоялась в аэропорту "Жуляны".

Четверо освобожденных из ОРДЛО украинцев поблагодарили всех причастных к их возвращению на родину и заявили, что пока не думают о планах на будущее.

Сегодня в Украину в результате переговоров вернулись военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Вернулся в Украину Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько уголовных дел.

Третий освобожденный военный - Максим Горяинов, старшина 53-й ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Напомним, что Максим Горяинов - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НВФ.

Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15". Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что Америка поддерживает эту инициативу, но у россиян другое видение.

Тем временем Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.