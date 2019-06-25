США поддерживают предложенную Зеленским формулу обмена пленными

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского об обмене удерживаемым лицами в формате "10 на 10" для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Если Президент Трамп встретится с Президентом Путиным в Японии, это станет хорошим поводом для Трампа поднять тему 24 военных моряков, которых удерживает Россия. Эта тема, как мы знаем, также является темой обсуждений между Президентом Зеленским и Президентом Путиным. Есть предложения по обмену 5 украинцев на 5 россиян или 10 украинцев на 10 россиян. У россиян другое видение. Но мы очень поддерживаем такой шаг", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил,что что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате 10 на 10 или 15 на 15.

Как сообщали Українськi Новини, Тейлор заявляет, что конкретная дата и повестка дня встречи Зеленского и Трампа пока не определена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заяивл, что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен заложниками в формате 10 на 10 или 15 на 15, чему также может поспособствовать встреча в "нормадском формате" на июль.