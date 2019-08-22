СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком

В той час, як КС визнав конституційним закон про декомунізацію, Служба безпеки використовувала в рекламі свого телеграм-каналу зображення більшовика в будьонівці, який створили в 1920 році під час війни між червоною і білою арміями.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зображення в СБУ відредагували так, щоб не було помітно радянської символіки. В оригіналі плаката червоноармієць в червоній будьоновці, направивши свій вказівний палець правої руки на глядача, закликає записуватися добровольцем у Червону армію.

Варіант СБУ оформлений в синьому кольорі. Також обрізана будьонівка з радянською зіркою по центру.

У прес-службі СБУ "Українській правді" зазначили, що на картинці відсутня радянська символіка, визначена законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

"Не хотіли нікого образити, просто використовували це фото як символ заклику, а не радянської пропаганди", - заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Плакат створив у 1920 році російський художник Дмитро Моор. Його також використовували під час другої світової війни, а після розпаду СРСР на нього створювали численні пародії.

Під постом в Facebook багато користувачів мережі вже висловили обурення і розкритикували СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в рамках декомунізації демонтовано понад 1 200 пам'ятників Володимиру Леніну.

Тим часом Харківська міськрада на сесії 19 червня перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова. За фактом повернення проспекту Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова поліція відкрила справу. В'ятрович назвав обіцянку Кернеса щодо повернення проспекту Жукова незаконним і пригрозив йому в'язницею.