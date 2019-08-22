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22 серпня 2019, четвер, 15:18 7
Суспільство 2019-08-22T21:00:04+03:00
Українські Новини
У липні захворюваність на кір в Україні впала більше, ніж в 2 рази

У липні захворюваність на кір в Україні впала більше, ніж в 2 рази

У липні порівняно з червнем захворюваність на кір в Україні знизилася в 2,4 рази до 1 447 осіб.

Про це йдеться у відповіді Моз на запит Українських Новин.

Згідно з ним, в січні був зафіксований рекордний показник в 13,8 тис. хворих, до березня ця цифра знизилася до 8,9 тис., до червня – до 3,4 тис. хворих щомісяця.

В липні на кір в Україні захворіли 1 447 осіб, а в першій половині серпня – 464 особи.

У той же час, наведені показники залишаються досить високими. Вже за підсумками перших трьох місяців року Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір в світі.

На початку серпня Міністерство охорони здоров'я заявило про зростання захворюваності на кір за показниками кінця липня – початку серпня у Києві, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

В той же час Департамент охорони здоров'я Києва 13 серпня заявив, що в столиці спостерігається найбільша спалах кору за всі роки незалежності України.

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