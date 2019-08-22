Великобритания обещает Зеленскому сохранить позицию о невозможности возобновления G8 с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил Президента Владимира Зеленского в том, что Великобритания будет стоять на позиции невозможности возобновления "Большой восьмерки" (G8) с участием России (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Россия) в ходе саммита G7 во Франции 24-26 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ четверг Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном.\r\nГлава государства поблагодарил его за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в G7.\r\nСтороны отметили невозможность возобновления членства России в G7, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.\r\nСобеседники согласились, что в условиях агрессии России в Украине, оккупации Крыма и невыполнения "минских договоренностей" невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.\r\nЗеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Большой семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.\r\nКроме того, Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.\r\nГлава британского правительства также поздравил украинского Президента с Днем независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский считает возможным возобновление G8 с участием России после возвращения Украине Крыма, прекращения войны на Донбассе и освобождения политзаключенных.\r\nРанее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.