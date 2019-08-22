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22 августа 2019, четверг, 15:10 34
Внешняя политика 2019-08-22T15:28:07+03:00
Українські Новини
Великобритания обещает Зеленскому сохранить позицию о невозможности возобновления G8 с Россией

Великобритания обещает Зеленскому сохранить позицию о невозможности возобновления G8 с Россией

Борис Джонсон
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил Президента Владимира Зеленского в том, что Великобритания будет стоять на позиции невозможности возобновления "Большой восьмерки" (G8) с участием России (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Россия) в ходе саммита G7 во Франции 24-26 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В четверг Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном.

Глава государства поблагодарил его за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в G7.

Стороны отметили невозможность возобновления членства России в G7, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники согласились, что в условиях агрессии России в Украине, оккупации Крыма и невыполнения "минских договоренностей" невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Большой семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

Кроме того, Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства также поздравил украинского Президента с Днем независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает возможным возобновление G8 с участием России после возвращения Украине Крыма, прекращения войны на Донбассе и освобождения политзаключенных.

Ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

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