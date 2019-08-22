Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми"

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан подав позов на журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода").\r\nПро це йдеться в розпорядку справ на сайті Шевченківського районного суду Києва, передають Українські Новини.\r\nПредмет позову - захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.\r\nВідповідачами зазначено керівника програми "Схеми: корупція в деталях" Наталію Седлецьку, журналістів Максима Савчука та Валерію Єгошину.\r\nПозов подано 20 серпня, справа буде розглянута суддею Іриною Фроловою.\r\nНа початку серпня "Радіо Свобода" оприлюднила відеозапис спілкування з Богданом на тему нібито подання ним заяви про відставку.\r\nПід час розмови з журналістами керівник Офісу Президента заявив, що не вважає ЗМІ необхідним посередником при спілкуванні керівництва країни з населенням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить у Ради Європи захисту.\r\nРаніше Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.