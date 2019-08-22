Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми"

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан подав позов на журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода").

Про це йдеться в розпорядку справ на сайті Шевченківського районного суду Києва, передають Українські Новини.

Предмет позову - захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Відповідачами зазначено керівника програми "Схеми: корупція в деталях" Наталію Седлецьку, журналістів Максима Савчука та Валерію Єгошину.

Позов подано 20 серпня, справа буде розглянута суддею Іриною Фроловою.

На початку серпня "Радіо Свобода" оприлюднила відеозапис спілкування з Богданом на тему нібито подання ним заяви про відставку.

Під час розмови з журналістами керівник Офісу Президента заявив, що не вважає ЗМІ необхідним посередником при спілкуванні керівництва країни з населенням.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить у Ради Європи захисту.

Раніше Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.