За 7 месяцев местные бюджеты увеличили доходы на 20,1%

В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы местных бюджетов выросли на 20,1%, или на 25,553 млрд гривен, до 152,593 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 91,909 млрд гривен, что на 22,5%, или на 16,901 млрд гривен, больше по сравнению с январем-июлем прошлого года.

Поступления от единого налога выросли на 23,1%, или на 3,651 млрд гривен, до 19,457 млрд гривен, от платы за землю - на 23,6%, или на 3,58 млрд гривен, до 18,781 млрд гривен.

Доходы от налога на недвижимость выросли на 33,6%, или на 786,5 млн гривен, до 3,125 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 1 полугодии местные бюджеты увеличили доход почти на 20%.

Один из лидеров по росту поступлений - Днепропетровская область.

В мае одна из ОТО Ровненской области установила наименьший в Украине налог для предпринимателей.