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22 августа 2019, четверг, 11:40 31
Политика 2019-08-22T11:41:07+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Кабинет Министров уволил заместителя министра финансов Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства №637 от 21 августа, передают Українські Новини.

Градиль был назначен на указанную должность в феврале 2017 года.

Он родился в 1973 году в Херсоне, в 1995 году окончил Херсонский индустриальный институт по специальности "Бухгалтерский учет".

С февраля 2001 по февраль 2002 года работал заместителем начальника херсонского областного управления Государственного Ощадного банка, затем до марта 2005 года был директором херсонского филиала Мегабанка (Харьков).

С марта 2005 по июнь 2010 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.

Также Градиль возглавлял управление Национального банка в Херсонской области.

Как сообщали Українські Новини, Маркарова не собирается в отставку и планирует доработать до конца каденции правительства.

Ранее, 6 июня, Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина, после чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь - Офис) Президента Вадима Пристайко. 

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