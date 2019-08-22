Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Кабинет Министров уволил заместителя министра финансов Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства №637 от 21 августа, передают Українські Новини.

Градиль был назначен на указанную должность в феврале 2017 года.

Он родился в 1973 году в Херсоне, в 1995 году окончил Херсонский индустриальный институт по специальности "Бухгалтерский учет".

С февраля 2001 по февраль 2002 года работал заместителем начальника херсонского областного управления Государственного Ощадного банка, затем до марта 2005 года был директором херсонского филиала Мегабанка (Харьков).

С марта 2005 по июнь 2010 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.

Также Градиль возглавлял управление Национального банка в Херсонской области.

Как сообщали Українські Новини, Маркарова не собирается в отставку и планирует доработать до конца каденции правительства.

Ранее, 6 июня, Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина, после чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь - Офис) Президента Вадима Пристайко.