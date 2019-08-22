Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Кабинет Министров уволил заместителя министра финансов Андрея Градиля.\r\nОб этом говорится в распоряжении правительства №637 от 21 августа, передают Українські Новини.\r\nГрадиль был назначен на указанную должность в феврале 2017 года.\r\nОн родился в 1973 году в Херсоне, в 1995 году окончил Херсонский индустриальный институт по специальности "Бухгалтерский учет".\r\nС февраля 2001 по февраль 2002 года работал заместителем начальника херсонского областного управления Государственного Ощадного банка, затем до марта 2005 года был директором херсонского филиала Мегабанка (Харьков).\r\nС марта 2005 по июнь 2010 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.\r\nТакже Градиль возглавлял управление Национального банка в Херсонской области.\r\nКак сообщали Українські Новини, Маркарова не собирается в отставку и планирует доработать до конца каденции правительства.\r\nРанее, 6 июня, Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина, после чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь - Офис) Президента Вадима Пристайко.