35-градусная жара не отступит, но местами похолодает до +8: прогноз погоды на 22 августа

22 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +21…+27 градусов, на Закарпатье +25…+30 градусов.\r\nВ Карпатах ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nВ Моршине ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+34 градуса, днем в Винницкой и Черкасской областях +25…+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.\r\n21 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, 21 августа жара усилится, а местами пройдут дожди с грозами.\r\nТакже Украину настигнет Азорский антициклон: синоптик рассказала, где ожидать 37-градусной жары.