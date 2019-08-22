Антициклон и циклоничнисть противостоят: синоптик предупредила о сильном ветре и 35-градусной жаре

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, жара продлится на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, +30..+35 градусов.

Об этом говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко в социальной сети Facbook.

"Антициклон Corina и циклоничнисть где-то вблизи Каспийского моря противостоят и это противостояние создает условия для сильного ветра. Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы, и поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер. Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили, но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями", - написала она.

На Западе в четверг станет значительно прохладнее, +23..+28 градусов.

Также ослабнет жара в северных областях, завтра там ожидается +25..+29 градусов.

"Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве что отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке. В Киеве, который относится к северной части Украины, также завтра станет легче дышать, в течение дня предполагается +26..+28 градусов, солнечно, сухо", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, до конца недели, в День флага и День независимости, в столице погода без изменений, солнечно и около +25..+28 градусов.

Карта со страницs Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.