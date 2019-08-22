Эпидемия кори в Украине спадает, но показатели остаются высокими

Заболеваемость корью в Украине с начала года постепенно снижается.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на информационный запрос Українських Новин.

Так, если еще в январе был зафиксирован рекордный показатель в 13,8 тыс заболевших, то к марту эта цифра снизилась до 8,9 тыс, к июню – до 3,4 тыс заболевших ежемесячно. В июле корью в Украине заболели 1 447 человек, а за первую половину августа – 464 человека.

В то же время, приведенные показатели остаются достаточно высокими. Уже по итогам первых трех месяцев года Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью в мире.

В начале августа Министерство здравоохранения заявило о росте заболеваемости корью по показателям конца июля – начала августа в Киеве, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях.

В то же время, Департамент здравоохранения Киева 13 августа заявил, что в столице наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины.