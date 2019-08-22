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22 августа 2019, четверг, 08:25 47
Силовые структуры 2019-08-22T10:45:03+03:00
Українські Новини
Нашел в парке: в Киеве задержали мужчину с боевой гранатой

Нашел в парке: в Киеве задержали мужчину с боевой гранатой

Изъятая граната. Фото: Нацполиция Украины
Изъятая граната. Фото: Нацполиция Украины

Во время патрулирования Днепровского района в Киеве полицейские заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Когда полиция решила проверить его, то нашла гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

28-летний мужчина хранил предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней. Опасный предмет изъяли и направили на экспертизу. Начато уголовное производство.


"Мужчина пояснил, что взрывоопасный предмет нашел в одном из столичных парков. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - местный житель, 1990 года рождения, ранее не имел проблем с законом. Обнаруженный предмет направлен на экспертизу", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре на пешеходном переходе нашли гранату.

Ранее в Николаеве мужчина спрятай гранату на детской площадке.

Также в Одессе пьяный мужчина бросил гранату из 9 этажа.

 

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