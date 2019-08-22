Нашел в парке: в Киеве задержали мужчину с боевой гранатой

Во время патрулирования Днепровского района в Киеве полицейские заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Когда полиция решила проверить его, то нашла гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

28-летний мужчина хранил предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней. Опасный предмет изъяли и направили на экспертизу. Начато уголовное производство.





"Мужчина пояснил, что взрывоопасный предмет нашел в одном из столичных парков. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - местный житель, 1990 года рождения, ранее не имел проблем с законом. Обнаруженный предмет направлен на экспертизу", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.



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