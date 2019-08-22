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22 августа 2019, четверг, 06:15 1410
Кабмин 2019-08-22T08:09:06+03:00
Українські Новини
Кабмин утвердил типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

Кабмин утвердил типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

Отопление.
Отопление.

Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения в то время, как в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Были утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовой коллективный договор.

Также учтены случаи, когда помещение потребителя является отдельным объектом недвижимости в доме.

В договоре должен быть зафиксирован тариф на теплоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.

Также должны быть прописаны права и обязанности сторон.

Кроме того, Кабмин утвердил правила предоставления услуги теплоснабжения.

В частности, услуга предоставляется индивидуальному или коллективному потребителю для отопления или на индивидуальный тепловой пункт для нужд отопления и приготовления горячей воды.

Как сообщали Українськi Новини, экономисты назвали риски подешевения тепла и горячей воды.

Ранее Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева.

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