Кабмин утвердил типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения в то время, как в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Были утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовой коллективный договор.

Также учтены случаи, когда помещение потребителя является отдельным объектом недвижимости в доме.

В договоре должен быть зафиксирован тариф на теплоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.

Также должны быть прописаны права и обязанности сторон.

Кроме того, Кабмин утвердил правила предоставления услуги теплоснабжения.

В частности, услуга предоставляется индивидуальному или коллективному потребителю для отопления или на индивидуальный тепловой пункт для нужд отопления и приготовления горячей воды.

Как сообщали Українськi Новини, экономисты назвали риски подешевения тепла и горячей воды.

Ранее Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева.