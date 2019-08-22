Кабмин утвердил типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения в то время, как в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду.\r\nСоответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.\r\nБыли утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовой коллективный договор.\r\nТакже учтены случаи, когда помещение потребителя является отдельным объектом недвижимости в доме.\r\nВ договоре должен быть зафиксирован тариф на теплоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.\r\nТакже должны быть прописаны права и обязанности сторон.\r\nКроме того, Кабмин утвердил правила предоставления услуги теплоснабжения.\r\nВ частности, услуга предоставляется индивидуальному или коллективному потребителю для отопления или на индивидуальный тепловой пункт для нужд отопления и приготовления горячей воды.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экономисты назвали риски подешевения тепла и горячей воды.\r\nРанее Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева.