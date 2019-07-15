Тепло и горячая вода подешевеют: экономисты назвали риски

Кабинет министров своим постановлением №560 от 26 июня 2019 года установил предельные значения тарифов на отопление и поставки горячей воды для населения. 4 июля постановление Кабмина под названием "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" вступило в силу.\r\nДокументом предусматривается, что ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов, пишет "Сегодня".\r\nВ частности, постановлением предусмотрено, что для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС). Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС). Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн\/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн\/1 куб. м (все – с учетом НДС).\r\nТарифы, устанавливаемые местными компаниями-поставщиками, могут быть ниже приведенных показателей, но не могут их превышать. Если же нынешние тарифы выше, местным администрациям и советам поручено принять меры для их понижения до указанных значений до 1 сентября.\r\nВ населенных пунктах поменьше – райцентрах, городах районного значения и в поселках – тарифы также не должны превышать максимальных значений, установленных постановлением КМУ №560.\r\nСудя по всему, после выхода кабминовского постановления суммы в платежках многих потребителей должны уменьшиться. В большинстве регионов действующие тарифы существенно превышают установленный Кабмином "потолок". Например, в Киеве в июньских платежках указан тариф на отопление 1654,41 грн за 1 Гкал (хотя летом платеж не насчитывается). Если тариф будет снижен до граничных 1400 грн, экономия составит 15%. Тариф на горячую также должен снизиться минимум на 7%.\r\nТакже на сайте Минюста появились разделы "Онлайн калькулятор услуг" и "Образцы документов для пересчета цен". В калькуляторе можно разве что подсчитать, на сколько гривен и процентов нынешний тариф больше граничного. Среди образцов документов – бланк заявлений в местные органы власти с требованием провести перерасчет в соответствии с постановлением Кабмина и бланк заявления в организацию, поставляющую коммунальную услугу, с таким же требованием. Эти новшества преподносятся как защита прав потребителей и информационная кампания Минюста "Я имею право на честную платежку".\r\nЭксперты: вырастут долги, снизится качество услуг\r\n"Я считаю это постановление необъективным. Кабинет министров не может отвечать за расходы более тысячи лицензиатов, которые поставляют услуги по горячему водоснабжению и отоплению. За короткое время просто невозможно было проанализировать деятельность всех этих компаний. Поэтому это решение не поддержал ни Минрегион, ни Минэкономразвития, ни Минфин", – говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.\r\nЭксперт напоминает, что, по законодательству, тарифы на тепло теперь должны рассчитываться индивидуально не только для каждого региона, но и для каждого дома – с учетом затрат на доставку тепла.\r\n"Ручное управление приведет к невозможности осуществления текущей хозяйственной деятельности лицензиатами. Им будет невыгодно это делать, и они просто остановятся. Вспомним город Смелу Черкасской области, в котором зимой не было ни подачи газа, ни отопления. Поэтому я уверен, что это постановление будет отменено", – полагает Андрей Никончук.\r\nВ идеале тарифы на рынке поставок жилищно-коммунальных услуг должны регулироваться рынком, считает он. Однако до реформы в сфере теплоснабжения дело пока не дошло.\r\n"Ситуация в каждом регионе индивидуальна, и ее нужно рассматривать исключительно в контексте сложившейся ситуации. Например, в Кривом Роге протяженность сетей очень велика, сам город растянут на 40 км. И такая система крайне неэффективна, а расходы на поставку тепла очень велики. Чтобы снизить расходы, там нужно создавать локальные системы теплоснабжения. А если просто установить ограничения, деятельность теплоснабжающих компаний будет убыточной. И кто-то вынужден будет покрывать эти убытки", – говорит и экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.\r\nПо его мнению, из-за снижения тарифов в ручном режиме вырастут долги тепловых компаний перед тем же "Нефтегазом".\r\n"На "Нефтегаз" возложена обязанность поставлять газ теплоснабжающим компаниям даже без оплаты. Если их деятельность станет убыточной, они просто не будут рассчитываться, и пострадает государственная компания – "Нефтегаз", – прогнозирует Борис Кушнирук.\r\nНо, с другой стороны, местные власти должны заботиться о том, как обеспечить горожан услугами надлежащего качества и по оптимальным ценам, считает эксперт.\r\n"Я, например, сторонник передачи сетей в долгосрочную концессию, на 30-50 лет, чтобы можно было привлекать инвестора. Потому что за счет местных ресурсов содержать сети не всегда есть возможность", – предлагает он.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине ранее изменилась методика формирования платежек за теплоснабжение и воду.\r\nТем временем с 1 мая население платит за коммуналку по новым правилам и может заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги.