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22 серпня 2019, четвер, 06:15 12
Кабмін 2019-08-22T08:09:06+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив типові договори на теплопостачання: що повинно бути в документі

Кабмін затвердив типові договори на теплопостачання: що повинно бути в документі

Опалення.
Опалення.

Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг централізованого теплопостачання в той час, як в Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Було затверджено типові договори індивідуального споживача, колективного споживача (можуть укладатися з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків) і типовий колективний договір.

Також враховані випадки, коли приміщення споживача є окремим об'єктом нерухомості в будинку.

У договорі має бути зафіксовано тариф на теплопостачання, розмір абонентської плати та плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (для індивідуальних договорів), розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкового лічильника.

Також повинні бути прописані права та обов'язки сторін.

Крім того, Кабмін затвердив правила надання послуги теплопостачання.

Зокрема, послуга надається індивідуальному або колективному споживачеві для опалення або на індивідуальний тепловий пункт для потреб опалення і приготування гарячої води.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали ризики здешевлення тепла і гарячої води.

Раніше Кабмін встановив граничні тарифи на тепло і гарячу воду для міст облзначення і Києва.

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