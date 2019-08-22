Кабмін затвердив типові договори на теплопостачання: що повинно бути в документі

Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг централізованого теплопостачання в той час, як в Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду.\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.\r\nБуло затверджено типові договори індивідуального споживача, колективного споживача (можуть укладатися з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків) і типовий колективний договір.\r\nТакож враховані випадки, коли приміщення споживача є окремим об'єктом нерухомості в будинку.\r\nУ договорі має бути зафіксовано тариф на теплопостачання, розмір абонентської плати та плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (для індивідуальних договорів), розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкового лічильника.\r\nТакож повинні бути прописані права та обов'язки сторін.\r\nКрім того, Кабмін затвердив правила надання послуги теплопостачання.\r\nЗокрема, послуга надається індивідуальному або колективному споживачеві для опалення або на індивідуальний тепловий пункт для потреб опалення і приготування гарячої води.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти назвали ризики здешевлення тепла і гарячої води.\r\nРаніше Кабмін встановив граничні тарифи на тепло і гарячу воду для міст облзначення і Києва.