Своим решением по Вовку ВСП стал на защиту независимости судейской профессии, - Богатырь

Адвокат и юрист Владимир Богатырь считает, что Высший совет правосудия своим решением по судье Окружного админсуда Киева Павлу Вовку стал на защиту независимости судейской профессии.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я хотел бы обратить внимание на несколько аспектов. Высший совет правосудия в силу своих полномочий стоит на защите независимости судейской профессии и независимость суда является главным заданием при принятии решений. С одной стороны независимость, а с другой стороны ответственность за те решения, которые суд выносит", - сказал он.

По его словам, это первое, на что нужно обращать внимание при оценке решения ВСП.

"Поскольку речь идет об отказе департаменту политических преследований в преследовании судей за их правовую позицию ", - отметил юрист.

Он подчеркнул, что решение ВСП свидетельствует о том, что совет правосудия, несмотря ни на что занял позицию о невозможности вмешательства правоохранительных, квалификационных и других органов в деятельность суда.

Как сообщали Українські Новини, глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия.

Тем временем Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.