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21 августа 2019, среда, 21:35 54
Президент 2019-08-21T21:36:27+03:00
Українські Новини
Стало известно, когда новая Рада отсрочит штрафы для "евробляхеров"

Стало известно, когда новая Рада отсрочит штрафы для "евробляхеров"

Еврономера. Скриншот: YouTube
Еврономера. Скриншот: YouTube

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявляет, что Президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Рябошапка отметил, что еще в июле Зеленский обращался в Раду 8 созыва с просьбой рассмотреть его законопроект на внеочередном заседании, однако Рада отказала.

Он подчеркнул, что на данный момент этот законопроект является приоритетным, и он будет внесен для рассмотрения на первом заседании парламента нового созыва, штрафные санкции будут отсрочены.

По его словам, применение штрафов планируют отложить на три месяца, за это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей и также будут установлены пропорциональные штрафы в случае нарушения законодательства.

Кроме того, Рябошапка, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов и новоизбранный депутат Верховной Рады 9 созыва Владислав Криклий провели совещание с представителями автомобилистов.

Владельцы авто сообщили, что обеспокоены штрафами.

"Действующее законодательство является несовершенным. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", - подытожил замглавы Офиса Президента.

Пресс-службы Президента сообщает, что по разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тысяч нерастаможенных автомобилей.

Как сообщали Українськi Новини, Владислав Криклий, которого партия "Слуга Народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского об отсрочке растаможки "евроблях", но считает, что отсрочка будет последней.

Тем временем штраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие 22 августа.

Больше новостей о: Штрафы заседание Верховной Рады Руслан Рябошапка Еврономера Евробляхи Офис Президента Украины

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