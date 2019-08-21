Стало відомо, коли нова Рада відстрочить штрафи для "євробляхерів"

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявляє, що Президент Володимир Зеленський внесе законопроект про відстрочку штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації для розгляду на першому засіданні Верховної Ради.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Рябошапка зазначив, що ще в липні Зеленський звертався в Раду 8 скликання з проханням розглянути його законопроект на позачерговому засіданні, однак Рада відмовила.

Він наголосив, що на сьогодні цей законопроект є пріоритетним, і його буде внесено для розгляду на першому засіданні парламенту нового скликання, штрафні санкції будуть відстрочені.

З його слів, застосування штрафів планують відкласти на три місяці, за цей час будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для врегулювання проблем, що виникають при розмитненні автомобілів і також будуть встановлені пропорційні штрафи в разі порушення законодавства.

Крім того, Рябошапка, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, голова Державної митної служби Максим Нефьодов і новообраний депутат Верховної Ради 9 скликання Владислав Криклій провели нараду з представниками автомобілістів.

Власники авто повідомили, що стурбовані штрафами.

"Чинне законодавство є недосконалим. У багатьох випадках його неможливо реалізувати. Сьогодні на нараді було досягнуто домовленість про створення робочої групи на базі парламенту, яка напрацює необхідні зміни з урахуванням пропозицій, які надійдуть від представників автомобілістів", - підсумував заступник голови Офісу Президента.

Прес-служби Президента повідомляє, що за різними оцінками, на сьогодні в Україні налічується близько 800 тисяч нерозмитнених автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду голови транспортного комітету Верховної Ради, підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського про відстрочку розмитнення "евроблях", але вважає, що відстрочка буде останньою.

Тим часом штраф за нерозмитнені "евробляхи" повинен був вступити в дію 22 серпня.