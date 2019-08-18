Отсрочка штрафов станет последней: у Зеленского рассказали о планах по борьбе с "евробляхами"

Владислав Криклий, которого партия "Слуга Народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского об отсрочке растаможки "евроблях", но считает, что отсрочка будет последней после того, как Рада отсрочила введение огромных штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на три месяца.

Об этом Криклий заявил в интервью изданию Liga.net, передают Українські Новини.

"Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах", - ответил Криклий на вопрос журналиста, как он намерен решать проблему "еврономеров".

На замечание, что проблема не решается отсрочкой, Криклий отметил, что она, по ему мнению, будет последней.

"Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров".

По сотоянию на апрель в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".