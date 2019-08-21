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21 августа 2019, среда, 16:20 117
Верховная Рада и партии 2019-08-21T16:38:11+03:00
Українські Новини
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка

Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка

Еврономера. Фото: autocentre.ua
Еврономера. Фото: autocentre.ua

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца, сообщает "Левый берег".

Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, на котором обсуждался этот вопрос.

Он напомнил, что Президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал Рябошапка.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, - мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", - сказал он.

Формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, штраф за нерастаможенные "евробляхи"  должен был вступить в действие 22 августа.

Изначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.

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