Зростання ВВП до 7% на рік цілком реальний, - Уманський

Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і Національного банку України вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% у найближчі роки. Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

Зростання ВВП можливе в першу чергу, за рахунок інвестицій, вважає він. "Це можна зробити. Про що ми з вами говоримо? Про додаткові п'ять (%)? Це $7 млрд інвестицій, плюс ефект мультиплікатора. Тому що інвестиції, коли сюди заводять - вони починають освоюватися. Це робочі місця, ця закупівля металу, бетону, піску, і так далі. Це заводить вже суміжників", - зазначив він.

Уманський наголосив, що в Україні досить низька порівняльна база, тому кожен мільярд інвестицій може призвести майже до 1% зростання ВВП.

"У нас настільки низька база зростання, що реалізація одного інвестиційного проекту, досить великого в Україні, яких у світі реалізується десятками в рік, він саме через те, що у нас база порівняно дуже маленька, на відсоток зростання ВВП дає величезний ефект. Повторюся, ось ці $20 млрд інвестицій - дали б нам 20% зростання ВВП. Ну, 17%!" - зазанчив Уманський.

Він також зазначив, що для залучення інвестицій потрібно збільшити довіру інвесторів. "І тоді почнуть дивитися, почнуть шукати, де і в що вже можна вкласти гроші. Я знаю низку інвесторів, які вже приготували інвестиційні ресурси і якщо вони побачать цю адекватність, то я буду готовий завести в країну щонайменше 5 мільярдів на рік. Тільки я", - сказав Уманський.

Нагадаємо, раніше Уманський вистпав за швидку зміну керівництва Національного банку.

Також Уманський дав прогноз щодо кандидатури прем'єра.