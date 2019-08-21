ВСП своим решением по Вовку подтвердил сомнительность доказательств Генпрокуратуры, - Пилипенко

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" ( 2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко считает, Высший совет правосудия своим решением относительно судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка подтвердил сомнительность доказательств Генпрокуратуры.

Об этом он сообщил Украинским Новостям.

"Учитывая сомнительность этого уголовного производства, вчерашнее решение ВСП было прогнозируемым. Действия Генпрокуратуры в этом деле все больше становятся похожими не на расследование, а на сведение счетов или отработки заказа. И вопрос не только в деле Приватбанка. Вспомните решение суда по тарифам, по Укрпочте , восстановлению незаконно уволенных топ-чиновников. Суды стали заложниками непрофессиональных действий власти", - сообщил он.

Пилипенко отметил, что неоднократно обращал внимание на то, что сильная административная юстиция невыгодна власти, которая в основу своей деятельности положила удовлетворение собственных корыстных интересов, а не соблюдение прав граждан.

"Именно поэтому в течение последних пяти лет админюстиция в Украине фактически уничтожалась. Сначала из-за ликвидации Висшего админсуда, который эксперты Венецианской комиссии предлагали оставить, потом из-за ликвидации (читай - смены вывески) апелляционных админсудов и выведения со штата неугодных власти судей", - отметил Пилипенко.

"Поэтому расследуемое уголовное производство в отношении судей ОАСК, по мнению многих юристов, не имеет никакой судебной перспективы. В связи с этим насущной проблемой является вопрос смены руководства Генпрокуратуры и НАБУ, который стоит перед Президентом и Парламентом и реальная реформа этих органов в интересах государства и общества, а не правящей власти ", - подчеркнул Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Михаил Ильяшев заявляет, что ВСП согласился с позицией Павла Вовка и его защиты об отсутствии у ГПУ законных оснований для отстранения его от должности судьи.

ВСП отказался отстранить Вовка от должности судьи.

Вовк сложил полномочия главы Окружного админсуда Киева.