ВСП согласился с позицией Вовка об отсутствии у ГПУ оснований для его отстранения, - Ильяшев

Адвокат Михаил Ильяшев заявляет, что ВСП согласился с позицией Павла Вовка и его защиты об отсутствии у ГПУ законных оснований для отстранения его от должности судьи.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\n"Это решение ВСП свидетельствует о том, что профессиональные юристы в составе Высшего совета правосудия дали оценку тем материалам, которые имеются в распоряжении ГПУ, и с которыми они выступали с публичными обвинениями. ВСП согласился с доводами защиты и Павла Вовка об отсутствии оснований для отстранения его от должности судьи. Своим решением ВСП признал, что материалы, поданные Генпрокуратурой, не содержат доказательной базы для отстранения судьи Вовка от занимаемой должности", - отметил Ильяшев, комментируя решение ВСП.\r\nАдвокат также прояснил ситуацию со сложением Павлом Вовком полномочий Главы Окружного административного суда Киева.\r\n"Павел Вовк сложил с себя полномочия главы суда, но остается судьей Окружного административного суда Киева и продолжит рассматривать дела", - сказал Ильяшев.\r\nКак сообщали Українськi Новини, глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия.\r\nТем временем Генеральная прокуратура заявляет, что судья Окружного административного суда Киева Андрей Федорчук дал показания против своего руководителя - главы Окружного админсуда Павла Вовка.