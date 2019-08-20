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20 августа 2019, вторник, 19:49 37
Судебная власть 2019-08-20T20:00:01+03:00
Українські Новини
ВСП согласился с позицией Вовка об отсутствии у ГПУ оснований для его отстранения, - Ильяшев

ВСП согласился с позицией Вовка об отсутствии у ГПУ оснований для его отстранения, - Ильяшев

Адвокат Михаил Ильяшев заявляет, что ВСП согласился с позицией Павла Вовка и его защиты об отсутствии у ГПУ законных оснований для отстранения его от должности судьи.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Это решение ВСП свидетельствует о том, что профессиональные юристы в составе Высшего совета правосудия дали оценку тем материалам, которые имеются в распоряжении ГПУ, и с которыми они выступали с публичными обвинениями. ВСП согласился с доводами защиты и Павла Вовка об отсутствии оснований для отстранения его от должности судьи. Своим решением ВСП признал, что материалы, поданные Генпрокуратурой, не содержат доказательной базы для отстранения судьи Вовка от занимаемой должности", - отметил Ильяшев, комментируя решение ВСП.

Адвокат также прояснил ситуацию со сложением Павлом Вовком полномочий Главы Окружного административного суда Киева.

"Павел Вовк сложил с себя полномочия главы суда, но остается судьей Окружного административного суда Киева и продолжит рассматривать дела", - сказал Ильяшев.

Как сообщали Українськi Новини, глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия.

Тем временем Генеральная прокуратура заявляет, что судья Окружного административного суда Киева Андрей Федорчук дал показания против своего руководителя - главы Окружного админсуда Павла Вовка.

Больше новостей о: Павел Вовк Окружной административный суд Киева ВСП Михаил Ильяшев

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