подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 августа 2019, среда, 11:25 160
Силовые структуры 2019-08-21T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Днипре водитель во время движения протянул за собой полицейского и скрылся

В Днипре водитель во время движения протянул за собой полицейского и скрылся

Водитель протянул патрульного. Скриншот: YouTube/Поліція Дніпропетровщини
Водитель протянул патрульного. Скриншот: YouTube/Поліція Дніпропетровщини

Вчера, 20 августа, около 1:30, на Слобожанском проспекте патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Инцидент закончился погоней. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днипропетровской области.

"Во время общения с полицейским мужчина решил, что он Си-Джей из GTA, поэтому резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения у водителя "появились 5 звездочек в углу экрана" и он стал скрываться от правоохранителей", - написал "Информатор".

По Днепру ввели оперативный план "Перехват". 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержанному грозит до 3-х лет лишения свободы.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Академгородке Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся

Ранее на трассе Киев-Сумы произошло ДТП: 7-летний ребенок скончался на месте.

Также на шоссе под Киевом такси Uklon врезалось в столб, погибла пассажирка


Больше новостей о: Погоня нарушение ПДД Днипро План-перехват

Архив
Новости
В "Слуге народа" прогнозируют, что один из министров сохранит свое кресло в новом Кабмине 14:16
Кабмин одобрил указы Президента о назначении винницкого, запорожского и ровенского губернаторов 13:56
Парашютные системы США. Фото: Минобороны
Украина намерена принять на вооружение американские парашютные системы 13:38
Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора 13:36
Это оскорбление королевы, - Трампа раскритиковали власти Дании за отмененный визит 13:11
больше новостей
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступает в действие 22 августа 12:57
Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера 09:00
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
Стрижевскую прослушивали по делу Грымчака, - источник 16:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok