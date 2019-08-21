В Днипре водитель во время движения протянул за собой полицейского и скрылся

Вчера, 20 августа, около 1:30, на Слобожанском проспекте патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Инцидент закончился погоней. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днипропетровской области.

"Во время общения с полицейским мужчина решил, что он Си-Джей из GTA, поэтому резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения у водителя "появились 5 звездочек в углу экрана" и он стал скрываться от правоохранителей", - написал "Информатор".



По Днепру ввели оперативный план "Перехват". 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержанному грозит до 3-х лет лишения свободы.







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