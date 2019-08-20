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20 августа 2019, вторник, 09:40 176
Происшествия 2019-08-20T09:41:30+03:00
Українські Новини
В Киеве на Академгородке Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся

В Киеве на Академгородке Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся

ДТП на Академгородке. Фото:
ДТП на Академгородке. Фото: "Информатор"

Во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" произошло ДТП со смертельным исходом. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. К сожалению, шансов у потерпевшей не было. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

Авария случилась около 02:00.

По информации полицейских, автомобиль Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

"Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки. В данный момент на участке дороги, где произошла авария, работают три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя уже ищут", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве неизвестные на Mercedes обстреляли сотрудников Госслужбы охраны.

Ранее в Киеве Tesla отправила Range Rover на пешеходов: пострадали четыре человека.

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