В Киеве на Академгородке Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся

Во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" произошло ДТП со смертельным исходом. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. К сожалению, шансов у потерпевшей не было. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

Авария случилась около 02:00.

По информации полицейских, автомобиль Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

"Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки. В данный момент на участке дороги, где произошла авария, работают три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя уже ищут", - говорится в сообщении.

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