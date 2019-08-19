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19 августа 2019, понедельник, 15:33 120
Происшествия 2019-08-19T16:11:06+03:00
Українські Новини
На трассе Киев-Сумы произошло ДТП: 7-летний ребенок скончался на месте

На трассе Киев-Сумы произошло ДТП: 7-летний ребенок скончался на месте

ДТП под Киевом. Фото:
ДТП под Киевом. Фото: "Инфрорматор"

Под Киевом, вблизи села Гоголев, произошло смертельное ДТП. На 43-м километре трассы Киев-Сумы столкнулись Chevrolet Aveo и Audi Q5. В результате аварии погибли два человека, еще один в реанимации. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 12:00. По предварительной информации правоохранителей, Chevrolet двигался по трассе в сторону Киева, а Audi выезжала на перекресток со второстепенной дороги. Q5 ударила Aveo в бок. После чего Chevrolet вылетел с дороги в кювет.

Отмечается, что в момент аварии в машине находились двое мужчин и двое детей: мальчик и девочка. От полученных травм 7-летняя девочка и мужчина 1982 года рождения скончались на месте. Мальчик был госпитализирован в реанимацию. Еще одному пострадавшему мужчине оказали помощь на месте, но от госпитализации он отказался.

"За рулем Audi ехала женщина со своей матерью. Они не пострадали. Правоохранители провели тест на наличие алкоголя в крови у женщины-водителя. Он показал нули", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Движение по трассе осуществляется по одной полосе. Детали случившегося устанавливаются.


Фото: Фото: "Информатор"

Фото: Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, на шоссе под Киевом такси Uklon врезалось в столб, погибла пассажирка.

Ранее возле метро "Харьковская" в Киеве не разминулись две иномарки, пострадал водитель.

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