Такси Uklon влетело в столб на шоссе под Киевом, погибла женщина

В воскресенье, 18 августа, в Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. В результате столкновения погибла женщина, еще двое мужчин госпитализированы, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 16:30.

Как рассказали патрульные, автомобиль двигался в сторону Гостомеля. Перед въездом в город Renault поймал обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. Пассажирка скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

Отмечается, что водитель Renault ранее привлекался к административной ответственности за вождение автомобилем в состоянии опьянения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Смертельное ДТП с такси на Гостомельском шоссе . Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, на центральном входе в зоопарк Киева скутер влетел в такси Uklon. Ранее на мосту Метро в Киеве такси с пассажиркой влетело в столб.