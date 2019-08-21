У Дніпрі водій під час руху протягнув за собою поліцейського і втік

Вчора, 20 серпня, близько 1:30, на Слобожанському проспекті патрульні зупинили водія автомобіля за порушення правил дорожнього руху. Інцидент закінчився погонею. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Під час спілкування з поліцейським чоловік вирішив, що він Сі-Джей з GTA, тому різко розпочав рух автомобіля і протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. В результаті співробітник поліції отримав численні забої. Після скоєння правопорушення у водія "з'явилися 5 зірочок в кутку екрану" і він став ховатися від правоохоронців", - написав "Інформатор".



По Дніпру ввели оперативний план "Перехоплення". 37-річного порушника затримали і доставили в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції. Йому загрожує кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Затриманому загрожує до 3-х років позбавлення волі.







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