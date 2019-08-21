Новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Мойсюк

Министр обороны Степан Полторак назначил командующим Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) Вооруженных Сил генерал-майора Евгения Мойсюка вместо избранного депутатом Верховной Рады по списку "Европейской солидарности" экс-генерал-майора Михаила Забродского.

Об этом говорится в сообщении Полторака в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Полторак отметил, что Мойсюк неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, его опыт позволит развивать и укреплять потенциал ДШВ.

Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, был командиром 81-ой аэромобильной бригады (2014-2018), с 2018 года - первым заместителем командующего ДШВ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.

Ранее Зеленский назначил новым командующим ООС начальника "Севера".

Также Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил его командующим Сухопутными войсками.