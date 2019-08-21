подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 августа 2019, среда, 10:06 252
Силовые структуры 2019-08-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
Новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Мойсюк

Новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Мойсюк

Министр обороны Степан Полторак назначил командующим Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) Вооруженных Сил генерал-майора Евгения Мойсюка вместо избранного депутатом Верховной Рады по списку "Европейской солидарности" экс-генерал-майора Михаила Забродского.

Об этом говорится в сообщении Полторака в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Полторак отметил, что Мойсюк неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, его опыт позволит развивать и укреплять потенциал ДШВ.

Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, был командиром 81-ой аэромобильной бригады (2014-2018), с 2018 года - первым заместителем командующего ДШВ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.

Ранее Зеленский назначил новым командующим ООС начальника "Севера".

Также Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил его командующим Сухопутными войсками.

Больше новостей о: Степан Полторак Десантно-штурмовые войска Евгений Мойсюк

Архив
Новости
В "Слуге народа" прогнозируют, что один из министров сохранит свое кресло в новом Кабмине 14:16
Кабмин одобрил указы Президента о назначении винницкого, запорожского и ровенского губернаторов 13:56
Парашютные системы США. Фото: Минобороны
Украина намерена принять на вооружение американские парашютные системы 13:38
Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора 13:36
Это оскорбление королевы, - Трампа раскритиковали власти Дании за отмененный визит 13:11
больше новостей
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступает в действие 22 августа 12:57
Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера 09:00
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
Стрижевскую прослушивали по делу Грымчака, - источник 16:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok