Новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Мойсюк

Министр обороны Степан Полторак назначил командующим Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) Вооруженных Сил генерал-майора Евгения Мойсюка вместо избранного депутатом Верховной Рады по списку "Европейской солидарности" экс-генерал-майора Михаила Забродского.\r\nОб этом говорится в сообщении Полторака в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\nПолторак отметил, что Мойсюк неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, его опыт позволит развивать и укреплять потенциал ДШВ.\r\nМойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, был командиром 81-ой аэромобильной бригады (2014-2018), с 2018 года - первым заместителем командующего ДШВ.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.\r\nРанее Зеленский назначил новым командующим ООС начальника "Севера".\r\nТакже Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил его командующим Сухопутными войсками.