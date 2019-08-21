В Киеве в час пик снова отменили девять рейсов городской электрички

Сегодня утром, 21 августа, в Киеве утром вновь отменили девять рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Так, сообщается, что отмена рейсов была проведена по техническим причинам.

"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете" - говорится в сообщении пренсс-службы.

Как сообщали Українські Новини, 13 августа киевляне снова не смогли добраться до работы городской электричкой.

А 7 августа в Киеве отменили 6 рейсов городской электрички. Среди них были электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Также 9 июля отменили 9 рейсов городской электрички. Не приехали электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.



Кроме того, люди ехали на городской электричке снаружи из-за того, что она пришла с опозданием и с меньшим количеством вагонов, чем обычно. Электричка не могла справиться с пасажиропотоком на остановке "Троещина-2".