В Киеве в час пик снова отменили девять рейсов городской электрички

Сегодня утром, 21 августа, в Киеве утром вновь отменили девять рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".\r\nТак, сообщается, что отмена рейсов была проведена по техническим причинам.\r\n"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315\/16, 7325. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете" - говорится в сообщении пренсс-службы.\r\nКак сообщали Українські Новини, 13 августа киевляне снова не смогли добраться до работы городской электричкой.\r\nА 7 августа в Киеве отменили 6 рейсов городской электрички. Среди них были электрички 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421.\r\nТакже 9 июля отменили 9 рейсов городской электрички. Не приехали электрички 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311\/12, 7321.\r\nКроме того, люди ехали на городской электричке снаружи из-за того, что она пришла с опозданием и с меньшим количеством вагонов, чем обычно. Электричка не могла справиться с пасажиропотоком на остановке "Троещина-2".