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21 серпня 2019, середа, 09:41 11
Суспільство 2019-08-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві в годину пік знову скасували дев'ять рейсів міської електрички

У Києві в годину пік знову скасували дев'ять рейсів міської електрички

Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

Сьогодні вранці, 21 серпня, в Києві вранці знову скасували дев'ять рейсів міської електрички. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Так, повідомляється, що скасування рейсів було проведено з технічних причин.

"В ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325. Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляли Українські Новини, 13 серпня кияни знову не змогли дістатися до роботи міською електричкою.

А 7 серпня в Києві скасували 6 рейсів міської електрички. Серед них були електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Також 9 липня скасували 9 рейсів міської електрички. Не приїхали електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.

Крім того, люди їхали на міській електричці зовні тому, що вона прийшла з запізненням і з меншою кількістю вагонів, ніж зазвичай. Електричка не могла впоратися з пасажиропотоком на зупинці "Троєщина-2".

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