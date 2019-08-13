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13 августа 2019, вторник, 11:36 134
Общество 2019-08-13T11:36:01+03:00
Українські Новини
Киевляне снова не смогли добраться до работы городской электричкой

Киевляне снова не смогли добраться до работы городской электричкой

Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

Сегодня утром, 13 августа, в Киеве отменены шесть рейсов городской электрички. Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Извините за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - говорится в сообщении.

Напомним, движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущено движение кольцевого маршрута протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.

7 августа в Киеве отменили 6 рейсов городской электрички. Среди них были электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Также 9 июля отменили 9 рейсов городской электрички. Не приехали электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.

Ранее люди ехали на городской электричке снаружи из-за того, что она пришла с опозданием и с меньшим количеством вагонов, чем обычно. Электричка не могла справиться с пасажиропотоком на остановке "Троещина-2".

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