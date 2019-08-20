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20 августа 2019, вторник, 22:00 10
Силовые структуры 2019-08-20T22:00:40+03:00
Українські Новини
На Донбассе под обстрелами ранен украинский военный

На Донбассе под обстрелами ранен украинский военный

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 1 украинский военнослужащий получил ранение в то время, как ранее за сутки боевики 11 раз обстреляли позиции и ранили военного.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Талаковка и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ООС в районе Пивденного.

С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.

Он доставлен в военный мобильный госпиталь.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 17 августа, потерь не было. Также в пятницу боевики применили против украинских военных гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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