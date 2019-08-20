На Донбассе под обстрелами ранен украинский военный

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 1 украинский военнослужащий получил ранение в то время, как ранее за сутки боевики 11 раз обстреляли позиции и ранили военного.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Талаковка и Красногоровка.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ООС в районе Пивденного.\r\nС начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.\r\nОн доставлен в военный мобильный госпиталь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 17 августа, потерь не было. Также в пятницу боевики применили против украинских военных гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.