В Киеве 16 семей на каяках устроили соревнования по вылову пластика из Днепра

В понедельник, 19 августа, в Киеве на Гидропарке состоялись соревнования на каяках по сбору мусора в Днепре. 16 семей с детьми заполняли специальные корзины пластиком и другими отходами, которые нашли в реке.

Об этом сообщает организатор субботника ECO-Maniac Studio.

Всех участников эко-акции ознакомили с правилами техники безопасности и обеспечили спасательными жилетами. Целью мероприятия было очистить речную часть Гидропарка, а также привить детям любовь к окружающей среде в игровой форме.

"Дети - это наше будущее, и именно от них зависит, будет ли наша страна и впредь придерживаться европейских ценностей", - говорит организатор соревнования Натали Максимец.

"Стоит один раз собрать мусор в Днепре, чтобы понять, что надо беспокоиться об окружающей среде - после такой акции детям точно не захочется мусорить!" - считает основатель "Каяк-каноэ центра" Михаил Петелицкий.

Организаторы отмечают, что сбор речного мусора постепенно набирает популярность. Этот тренд получил название "акваплогинг" - он походит от традиционного плогинга - нового модного вида спорта, зародившегося в Швеции.