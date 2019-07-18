Фото дня: северное сияние Киевского моря

Киевское водохранилище, которое еще называют Киевским морем, позеленело.\r\nФото были опубликованы на странице "Жизнь города Вышгород" в социальной сети Facebook.\r\n"Северное сияние Киевского водохранилища", - говорится в подписи.\r\nОтметим, что Днепр уже не первый год летом приобретает ярко-зеленый цвет из-за цветения водорослей.\r\nРанее такой цвет воды экологи также объясняли плохим водообменом реки Днепр с Киевским водохранилищем, а также попаданием в водоемы большого количества пестицидов.\r\n\r\n\r\nЦветение Днепра. Фото: facebook\/uptownlifepage\r\nКак сообщали Украинские Новости, сине-зеленые водоросли производят опасные токсины, которые влияют на нервную и дыхательную системы и печень. Кроме того, всплеск онкологических заболеваний, постоянно сваливают на Чернобыль, также возникает из-за пдохого качества воды.\r\n В июне также позеленело Черное море в Одессе. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендовала воздержаться от купаний в море в связи с аномальным развитием водорослей.