Спасатели рассказали об уровне радиации в Украине после взрыва ракеты в Архангельске

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявляет, что радиационный фон в Украине не претерпел изменений из-за взрыва ракеты с ядерным источником в Архангельской области России в то время, как уровень радиации после взрыва под Архангельском превышен в 4-16 раз

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"Друзья, без паники! Результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в акватории Белого моря вблизи населенного пункта Ненокса Архангельской области (Российская Федерация)", - сказано в нем.

Так, по прогнозным данным, радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей.

Поэтому радиометрическая сеть гидрометеорологической службы Украины была переведена в режим повышенной готовности с учащенным выполнением радиометрических измерений.

К измерениям были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а после проведения дополнительного прогнозирования 12 августа, с учетом изменений погодных условий, к режиму измерений привлекли Одесскую область.

Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках, в воздушных пробах не обнаружены дополнительные радионуклиды, которые могут свидетельствовать о прохождении над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс.

По данным СМИ, 8 августа на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв новейшей ракеты с ядерным источником питания.

По официальным данным, погибли не менее 5 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в России взорвался реактивный двигатель на испытаниях новой ракеты, есть жертвы. Также Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.