Пропавший ранее без вести сотрудник консульства Британии обвиняется в привлечении к проституции

Задержанный ранее властями Китая сотрудник консульства Великобритании Саймон Ченг обвиняется в привлечении к проституции. Об этом сообщает Global Times.

МИД Китая подтвердил в среду, что сотрудник Генерального консульства Великобритании в Гонконге был задержан и находится в полиции Шэньчжэня.

Полиция района Шэньчжэнь Луоху заявила, что Ченг нарушил статью 66 закона об административных наказаниях за общественную безопасность, пишут местные СМИ.

Министерство иностранных дел Великобритании выразило обеспокоенность по поводу случившегося, и британское посольство в Пекине также оказало поддержку семье Ченга, сообщает BBC.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан осудил Великобританию за вмешательство в дела Гонконга.

"Этот сотрудник - уроженец Гонконга, китаец. Так что это чисто внутренние дела Китая", - сказал Гэн.

Согласно данным ведомства, представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил на пресс-конференции в среду, что Саймон Ченг был задержан на 15 суток за нарушение китайского законодательства об управлении общественной безопасностью.

Ранее 28-летний Ченг возвращался из поездки в Шэньчжэнь на родину в Гонконг еще 8 августа, однако был задержан властями Китая. По словам его подруги Ли, сотрудник китайского консульства в Гонконге был задержан властями континентальной части Китая на обратном пути в город. Подруга Ченга сказала, что он отправил ей сообщение перед тем, как пропал.

"Готов пройти через границу… помолись за меня", - написал он.

Представитель Министерства иностранных дел и дел Содружества Великобритании сказал: "Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан по возвращении в Гонконг из Шэньчжэня ... Мы оказываем поддержку его семье и ищем дополнительную информацию у властей в провинции Гуандун и Гонконга".

Более 10 дней спустя семья Ченга не смогла с ним связаться. Иммиграционные власти Гонконга сообщили подруге Ченга, что тот был взят под "административное задержание" в материковой части Китая в неизвестном месте и по неизвестным причинам.

Задержание Ченга, который работает в британском консульстве в качестве сотрудника по торговле и инвестициям в Scottish Development International, происходит на фоне более двух месяцев протестов в поддержку демократии в Гонконге.

Как сообщали Українські Новини, первые митинги в Гонконге прошли 16 июня текущего года. Причиной протеста стали внесения в закон об экстрадиции. Миллионный протест в Гонконге закончился разгоном полиции. Повторный митинг состоялся 14 июля. В нем приняли участие более ста тысяч людей.

Вскоре, стало известно, что на границе с Гонконгом, где последние 3 месяца продолжаются антиправительственные митинги, начали собираться военные формирования Китая.