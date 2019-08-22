Пропавший ранее без вести сотрудник консульства Британии обвиняется в привлечении к проституции

Задержанный ранее властями Китая сотрудник консульства Великобритании Саймон Ченг обвиняется в привлечении к проституции. Об этом сообщает Global Times.\r\nМИД Китая подтвердил в среду, что сотрудник Генерального консульства Великобритании в Гонконге был задержан и находится в полиции Шэньчжэня.\r\nПолиция района Шэньчжэнь Луоху заявила, что Ченг нарушил статью 66 закона об административных наказаниях за общественную безопасность, пишут местные СМИ.\r\nМинистерство иностранных дел Великобритании выразило обеспокоенность по поводу случившегося, и британское посольство в Пекине также оказало поддержку семье Ченга, сообщает BBC.\r\nПредставитель МИД Китая Гэн Шуан осудил Великобританию за вмешательство в дела Гонконга.\r\n"Этот сотрудник - уроженец Гонконга, китаец. Так что это чисто внутренние дела Китая", - сказал Гэн.\r\nСогласно данным ведомства, представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил на пресс-конференции в среду, что Саймон Ченг был задержан на 15 суток за нарушение китайского законодательства об управлении общественной безопасностью.\r\nРанее 28-летний Ченг возвращался из поездки в Шэньчжэнь на родину в Гонконг еще 8 августа, однако был задержан властями Китая. По словам его подруги Ли, сотрудник китайского консульства в Гонконге был задержан властями континентальной части Китая на обратном пути в город. Подруга Ченга сказала, что он отправил ей сообщение перед тем, как пропал.\r\n"Готов пройти через границу… помолись за меня", - написал он.\r\nПредставитель Министерства иностранных дел и дел Содружества Великобритании сказал: "Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан по возвращении в Гонконг из Шэньчжэня ... Мы оказываем поддержку его семье и ищем дополнительную информацию у властей в провинции Гуандун и Гонконга".\r\nБолее 10 дней спустя семья Ченга не смогла с ним связаться. Иммиграционные власти Гонконга сообщили подруге Ченга, что тот был взят под "административное задержание" в материковой части Китая в неизвестном месте и по неизвестным причинам.\r\nЗадержание Ченга, который работает в британском консульстве в качестве сотрудника по торговле и инвестициям в Scottish Development International, происходит на фоне более двух месяцев протестов в поддержку демократии в Гонконге.\r\nКак сообщали Українські Новини, первые митинги в Гонконге прошли 16 июня текущего года. Причиной протеста стали внесения в закон об экстрадиции. Миллионный протест в Гонконге закончился разгоном полиции. Повторный митинг состоялся 14 июля. В нем приняли участие более ста тысяч людей.\r\nВскоре, стало известно, что на границе с Гонконгом, где последние 3 месяца продолжаются антиправительственные митинги, начали собираться военные формирования Китая.