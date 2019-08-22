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  • Зниклий раніше безвісти співробітник консульства Британії звинувачується в залученні до проституції
22 серпня 2019, четвер, 16:51 3
Азія 2019-08-22T16:51:37+03:00
Українські Новини
Зниклий раніше безвісти співробітник консульства Британії звинувачується в залученні до проституції

Зниклий раніше безвісти співробітник консульства Британії звинувачується в залученні до проституції

Саймон Ченг.Фото: facebook.com\ Simon Cheng
Саймон Ченг.Фото: facebook.com\ Simon Cheng

Затриманий раніше владою Китаю співробітник консульства Великобританії Саймон Ченг звинувачується в залученні до проституції. Про це повідомляє Global Times.

МЗС Китаю підтвердило у середу, що співробітник Генерального консульства Великобританії в Гонконгу був затриманий і знаходиться в поліції Шеньчженя.

Поліція району Шеньчжень Луоху заявила, що Ченг порушив статтю 66 закону про адміністративні покарання за громадську безпеку, пишуть місцеві ЗМІ.

Міністерство закордонних справ великої Британії висловило стурбованість з приводу того, що сталося, і британське посольство в Пекіні також надало підтримку сім'ї Ченга, повідомляє BBC.

Представник МЗС Китаю Ген Шуан засудив Великобританію за втручання у справи Гонконгу.

"Цей співробітник - уродженець Гонконгу, китаєць. Так що це чисто внутрішні справи Китаю", - сказав Ген.

Згідно з даними відомства, представник міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан заявив на прес-конференції в середу, що Саймон Ченг був затриманий на 15 діб за порушення китайського законодавства з управління громадською безпекою.

Раніше 28-річний Ченг повертався з поїздки в Шеньчжень на батьківщину в Гонконг ще 8 серпня, проте був затриманий владою Китаю. За словами його подруги Лі, співробітник китайського консульства в Гонконгу був затриманий владою континентальної частини Китаю на зворотному шляху в місто. Подруга Ченга сказала, що він надіслав їй повідомлення перед тим, як пропав.

"Готовий пройти через кордон... помолися за мене", - написав він.

Представник Міністерства закордонних справ та справ Співдружності великої Британії сказав: "Ми надзвичайно стурбовані повідомленнями про те, що член нашої команди був затриманий після повернення в Гонконг з Шеньчженя ... Ми надаємо підтримку його сім'ї і шукаємо додаткову інформацію у влади в провінції Гуандун і Гонконгу".

Більше 10 днів сім'я Ченга не змогла з ним зв'язатися. Імміграційні влади Гонконгу повідомили подрузі Ченга, що той був узятий під "адміністративне затримання" в материковій частині Китаю в невідомому місці і з невідомих причин.

Затримання Ченга, який працює в британському консульстві в якості співробітника з торгівлі та інвестицій в Scottish Development International, відбувається на тлі більш двох місяців протестів в підтримку демократії в Гонконзі.

Як повідомляли Українські Новини, перші мітинги у Гонконзі пройшли 16 червня поточного року. Причиною протесту стали внесення в закон про екстрадицію. Мільйонний протест в Гонконзі закінчився розгоном поліції. Повторний мітинг відбувся 14 липня. У ньому взяли участь більше ста тисяч людей.

Незабаром стало відомо, що на кордоні з Гонконгом, де останні 3 місяці тривають антиурядові мітинги, почали збиратися військові формування Китаю.

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