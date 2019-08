Китай начал массово вводить войска в Гонконг, - СМИ

Согласно данным ведомства, представители CNN видели военнослужащих Народных вооруженных сил полиции Китая (ВС КНР) с дубинками и щитами в городском спортивном центре Шэньчженя (граница с Гонконгом).

Предполагается, что присутствие военных формирований в нескольких милях от Гонконга связано с целью подавить протесты, которые проходят там уже третий месяц.

Однако, никаких признаков и заявлений со стороны ВС КНР не было, и такое вмешательство может иметь разрушительные последствия для экономики территории.

ВС КНР- это военная сила из 1,5 миллиона человек, которую правительство регулярно использует, чтобы подавить протесты в своих границах. Он находится под командованием центральной военной комиссии Китая во главе с президентом Китая Си Цзиньпином.

Офицер ВС КНР сказал корреспондентам, что военные силы только что прибыли для временного назначения, оставаясь на спортивном стадионе, где они были сняты CNN. Офицер не объяснил, почему там находились войска.

Согласно Основному закону Гонконга, правительству разрешено по закону запрашивать помощь у гарнизона Китайской народной армии освобождения (НОАК), насчитывающей более 6000 солдат, которые уже есть в базах города. Однако в таком случае власти обязаны обосновать свои причины необходимости помощи НОАК.

Йоханнес Чан, профессор права и бывший декан юридического факультета в Университете Гонконга, сказал, что этот вариант будет применяться только в «чрезвычайных обстоятельствах, которые не поддаются контролю правительства Гонконга».

Один из корреспондентов CNN Мэтт Риверс в своем Twitter опубликовал видео, в котором военные выходят из грузовиков.

"Мы можем подтвердить присутствие большого количества китайских военных формирований, размещенных в спортивном комплексе в Шэньчжэне, всего в нескольких милях от границы с Гонконгом. У некоторых можно увидеть щиты и шлемы. Офицер не сказал нам, почему они были там, и заставил нас уйти", - написал он.

We can confirm the presence of a large number of Chinese paramilitary troops stationed at a sports complex in Shenzhen, just miles from the border with Hong Kong. Some seen here carrying shields and helmets. An officer wouldn’t tell us why they were there and forced us to leave. pic.twitter.com/cUzRLdiqb5

"Больше изображений стадиона, который явно был временно передан ВС КНР. Они являются членами 1,5 миллиона военных формирований Китая, которые подчиняются центральной военной комиссии." Скриншот/ @MattRiversCNN

Спутниковый снимок показывает китайские военные транспортные средства, собирающиеся около границы Гонконга на стадионе Шэнчьжень.

Дональд Трамп в своем Twitter прдложил лично встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином. В следующем сообщении американский президент написал о том,что условием для разрешения торговых споров между США и Китаем является "человечное" обращение китайских властей с Гонконгом.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?