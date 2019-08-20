У Развадовского наибольшая зарплата за июль среди депутатов Рады - 92 тыс. гривен

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в июле составила от 17 тыс. до 68 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов получил 67 626,31 гривен, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 22 802 гривны.

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак получил в июле 23 094,34 гривен, Вадим Новинский (фракция "Оппозиционный блок") - 58 847,83 гривен, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк - 35 080 гривен, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 56 359,69 гривен.

Сопредседатели группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник и Виктор Бондар заработали 48 930,91 и 17 757,65 гривен соответственно, а председатель группы "Воля народа" Ярослав Москаленко - 17 345,1 гривен.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за июль получил депутат от группы "Партия "Відродження" Виктор Развадовский - 91 945,24 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 35 240 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий (кроме Глеба Загория (БПП), Евгения Бакулина (ОБ), а также внефракционных Сергея Клюева и Александра Онищенко).

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя Рады Андрея Парубия за июль составила 42,3 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 72,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид - 42,3 тыс. гривен.

Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа.

В то же время Избирательный кодекс до сих пор не передан на подпись Парубию.