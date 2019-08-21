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21 августа 2019, среда, 05:55 897 Документ
Кабмин 2019-08-21T05:55:02+03:00
Українські Новини
Зарплата Гройсмана в июле снова уменьшилась

Зарплата Гройсмана в июле снова уменьшилась

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за июль составила 37,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гройсману в июле, составила 37 411 гривен, из них должностной оклад - 15 652 гривны, надбавка за выслугу лет - 6 104 гривны, надбавка за интенсивность труда - 7 043 гривны, индексация - 603 гривны, командировочные - 5 494 гривны, отпускные - 2 514 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 7 295 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30 115 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия.

Также в июне оклад и надбавка "за интенсивность труда" Гройсмана уменьшились.

Ранее, 20 мая, Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку, однако Верховная Рада отказалась отправить его в отставку.

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