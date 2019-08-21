Зарплата Гройсмана у липні знову зменшилася

Заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за липень становила 37,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гройсману в липні, становила 37 411 гривень, з них посадовий оклад - 15 652 гривні, надбавка за вислугу років - 6 104 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 7 043 гривні, індексація - 603 гривні, витрати на відрядження - 5 494 гривні, відпускні - 2 514 гривень.

Сума утриманих податків становила 7 295 гривень.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 30 115 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження.

Також у червні оклад і надбавка за інтенсивність праці" Гройсмана зменшилися.

Раніше, 20 травня, Володимир Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку, проте Верховна Рада відмовилася відправити його у відставку.